هشام إسماعيل: جوميز يلعب بـ "واقعية" مع الزمالك..والسوبر الإفريقي لقب "غالي"

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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الفنان هشام إسماعيل بالبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تتويجه بالكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

فزاع: جوميز يلعب بـ "واقعية" مع الزمالك..والسوبر الإفريقي لقب "غالي"

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز يلعب بواقعية ومدير فني مميز والزمالك يضم في الوقت الحالي لاعبين كبار مثل شيكابالا وعبدالله السعيد وزيزو وناصر ماهر ولكن الفريق يحتاج التدعيم في مركز أو مركزين على الأقل".

وأضاف: "جوميز مدير فني صاحب خبرات وبصمته ظهرت مع الزمالك وقدم وجوه جديدة وعلى رأسهم أحمد حمدي وأتمني عودته من الإصابة في الوقت القريب".

وأوضح: "الزمالك يحتاج دعم ببعض الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية، وبطولة السوبر الإفريقي مهمة للغاية لأنها ستمنح الفريق ثقة هذا الموسم، وكنت لا أعلم شيئا عن بطولة السوبر المصري ونظامها".

وتابع: "السوبر المصري بطولة ترويجية، ولكن الفوز بالسوبر الإفريقي لها مذاق خاص فهي بطولة غالية والفريق قدم مباراة تاريخية".