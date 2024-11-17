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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق سيعقد جلسة مع المسئولين لمناقشة تجديد عقده.

خالد الغندور: 4 طلبات لجوميز قبل جلسة تجديد عقده مع الزمالك

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" خلال أيام سيكون هناك جلسة لمجلس الإدارة مع جوميز لمناقشة تجديد عقده والمدرب قال للمقربين أنه يحتاج 4 طلبات".

وواصل: "جوميز طلب زيادة عقد معاونيه والاشتراك مع الإداراة في اختيار الصفقات بشكل عام".

وأكمل: "وطلب جوميز توفير طلباته في شهر يناير وأهمها التعاقد مع الإنجليزي أوڤي ايجاريا".