الرياضة

أمير هشام: الزمالك حصل على 300 ألف دولار من المشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك حصل على مبلغ 300 ألف دولار، نظير المشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين لاعب النصر الليبي.

أمير هشام: الزمالك حصل على 300 ألف دولار من المشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كان هناك حفاوة في الاستقبال في ليبيا بمحمود شيكابالا قائد الفارس الأبيض".

وأضاف أمير هشام: "كان هناك حالة من التصميم في النصر الليبي بمشاركة شيكابالا، وهذا سر نزوله في التشكيل الأساسي بعد إعلانه"

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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