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أحمد جودة - القاهرة - يرى محمد بركات نجم الأهلي السابق، أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر هو الأقرب لحماية عرين الفراعنة أمام بوتسوانا في ظل غياب محمد الشناوي لتراكم البطاقات الصفراء.

بركات: محمد عواد الأقرب لتعويض غياب الشناوي

وقال "بركات" خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أفضل انضمام عمر مرموش للدوري الإسباني لأنه أقل من الدوري الإنجليزي".

وواصل: "المنافسة في ليفربول ستكون صعبة جدًا في ظل وجود أكثر من لاعب مميز في نفس مركز عمر مرموش، ولكن في برشلونة ستكون فرصه كبيرة في المشاركة بالتشكيل الأساسي".



وتابع: "محمد عواد الأنسب لتعويض غياب محمد الشناوي في لقاء مصر وبوتسوانا القادم في التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم".

وأكمل: "لم احضر اجتماع اتحاد الكرة الذي قرر فيه إقالة لجنة الحكام، والأزمة كانت في تسريب حديث الحكم وليست في اللجنة".

وأردف: "كويس أن قائمة هاني أبو ريدة من غير لاعب كورة، لأن دا كان هيسبب ضغوطات كبيرة كما حدث معي ومع حازم إمام"