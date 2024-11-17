لماذا نشعر بآلام الظهر بعد النوم الطويل؟!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - أسباب آلام الظهر بعد النوم الطويل

آلام الظهر بعد النوم لفترات طويلة قد تبدو مسألة غير منطقية للبعض، حيث يُفترض أن يكون النوم مريحًا للجسم ووسيلة لإعادة شحنه بالطاقة، ولكن فترات النوم الطويلة قد تؤدي إلى ظهور آلام في الظهر لأسباب متعددة. لفهم هذه الظاهرة، نحتاج إلى النظر في العوامل المحتملة التي تسهم في ذلك.

1. وضعية النوم غير الصحيحة

تعد وضعية الجسم أثناء النوم من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى آلام الظهر. عندما ننام في وضعيات غير مريحة، كالنوم على البطن أو بزاوية غير طبيعية، فإن ذلك يضع ضغطًا زائدًا على العمود الفقري والعضلات المحيطة به. يُفضل النوم على الظهر أو الجنب مع استخدام وسادة داعمة للحفاظ على استقامة العمود الفقري.

2. المرتبة والوسادة غير المناسبتين

تلعب المرتبة والوسادة دورًا كبيرًا في جودة النوم وصحة الظهر. فالمرتبة الطرية للغاية أو الصلبة جدًا يمكن أن تسبب انحناءات غير طبيعية في العمود الفقري، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ألم. الاختيار الصحيح للمرتبة والوسادة يعد استثمارًا في صحة الجسم وراحة النوم.

3. قلة الحركة خلال النوم

خلال النوم لأوقات طويلة، قد يقل تدفق الدم إلى العضلات والمفاصل بسبب قلة الحركة، مما يؤدي إلى تصلب تلك المناطق والإحساس بالألم عند الاستيقاظ. ينصح بممارسة بعض التمارين الخفيفة قبل النوم لتحفيز الدورة الدموية.

4. التوتر والقلق

التوتر النفسي والقلق يمكن أن يؤثرا على جودة النوم والصحة العامة، بما في ذلك صحة الظهر. الظروف النفسية قد تؤدي إلى تشنج العضلات أثناء الليل، مما يفاقم الإحساس بالألم عند الاستيقاظ.

طرق الوقاية والتخفيف من آلام الظهر بعد النوم

تجنب آلام الظهر بعد النوم الطويل يحتاج إلى اتباع مجموعة من الإرشادات والنصائح التي يمكن أن تساهم في تحسين طبيعة النوم وجودته.

اختيار الفرش والوسائد المناسبة: يفضل استخدام فرش صلب نسبيًا ووسائد تدعم الرقبة بشكل جيد.

يفضل استخدام فرش صلب نسبيًا ووسائد تدعم الرقبة بشكل جيد. مراعاة وضعيات النوم الصحية: يُنصح بالنوم على الظهر أو الجنب باستخدام وسادة لدعم الركبتين.

يُنصح بالنوم على الظهر أو الجنب باستخدام وسادة لدعم الركبتين. الاهتمام بالنشاط البدني: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين اللياقة البدنية وتقوية العضلات.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين اللياقة البدنية وتقوية العضلات. تقنيات الاسترخاء: ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا أو التأمل لخفض مستويات التوتر.

باتباع هذه النصائح وإجراء بعض التغييرات البسيطة في الروتين اليومي، يمكن تقليل فرص الإصابة بآلام الظهر وتحسين جودة النوم بشكل ملحوظ.