سيصبح الأعلي أجراً… هالاند يقترب من التجديد للسيتي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - يسعى مانشستر سيتي الإنكليزي إلى تجديد عقد مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند، والذي يملك عقداً يمتد حتى 30 حزيران 2027، لكن هناك حديث حول وجود بند في عقده بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني كشرط جزائي.

ويريد مانشستر سيتي إسقاط الشرط الجزائي في عقد هالاند في المستقبل لكن مستشاري هالاند يصرون على بقاء ذلك البند.

ووفقاً لصحيفة (ميرور) البريطانية، يبدو أن مانشستر سيتي على وشك تجديد عقد هالاند، والذي على الأرجح سيوقع على عقد جديد مع الفريق يمتد لعدة سنوات، براتب أسبوعي ضخم يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني، وبالتالي سيصبح هالاند الأعلى أجراً في الدوري الإنكليزي الممتاز، متفوقاً على زميله كيفن دي بروين، الذي يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وخلال المفاوضات الأخيرة في النرويج مع عائلة هالاند ووكيلة أعماله رافاييلا بيمينتا، تلقت إدارة مانشستر سيتي رداً إيجابياً على عرض التجديد.