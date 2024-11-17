جوليان ناجلسمان: كنا جيدين بكل شيء أمام البوسنة والهرسك

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - عبّر جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه منتخبه على البوسنة والهرسك 7-0 في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى ربع نهائي البطولة قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات ستجمعه مع المجر يوم الثلاثاء القادم.

ورفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد ولم يخسر أي مباراة، مسجلاً 17 هدفاً، واهتزت شباكه 3 مرات فقط.

وقال ناجلسمان في تصريحات تلفزيونية، بعد المباراة: بكل تأكيد أعتقد أن مشاهدة المباراة كانت شيئاً ممتعاً، كنا جيدين في الانتشار، والضغط كان رائعاً للغاية، مرة تلو الأخرى هذا ما نريد أن نفعله.