السيدة الأولى بالبرازيل تهين أيلون ماسك والأخير يرد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - أهانت السيدة الأولى في البرازيل، جانجا لولا داسيلفا ،الملياردير إيلون ماسك في مناسبة تضم 20 حدثا اجتماعيا، وتحدثت عن الحاجة إلى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي للحد من المعلومات المضللة.

وقالت مازحة بعدما أكدت أنه يقوم بنشر أخبار مضللة، :”أعتقد أنه إيلون ماسك…أنا لست خائفا منك،اذهب إلى الجحيم”.

وبدوره رد ماسك،صاحب الشبكة الاجتماعية “إكس”، على مقطع فيديو لبيانها من خلال نشر رمز تعبيري يضحك بصوت عال.

وأضاف في منشور آخر”سيخسرون الانتخابات المقبلة” في إشارة إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.