دوري الأمم الأوروبية (A2): قمة (استعراضية) بين إيطاليا وفرنسا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستعرض منتخبا إيطاليا وفرنسا أداءهما، اليوم الأحد، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

وتأهل منتخبا إيطاليا وفرنسا إلى ربع نهائي هذا الدوري مع نهاية مباريات الجولة الخامسة.

وبنفس التوقيت يلعب منتخبا الكيان الصهيوني وبلجيكا لحساب المجموعة ذاتها.

النتائج المسجلة في المجموعة (A2)

فرنسا × إيطاليا 1-3

بلجيكا × الكيان الصهيوني 3-1

فرنسا × بلجيكا 2-0

الكيان الصهيوني × إيطاليا 1-2

الكيان الصهيوني × فرنسا 1-4

إيطاليا × بلجيكا 2-2

إيطاليا × الكيان الصهيوني 4-1

بلجيكا × فرنسا 1-2

فرنسا × الكيان الصهيوني 0-0

بلجيكا × إيطاليا 0-1

ترتيب المجموعة (A2)

1- إيطاليا: 13 نقطة (12- 5)- تأهلت لربع النهائي

2- فرنسا: 10 نقاط (9- 5)- تأهلت لربع النهائي

3- بلجيكا: 4 نقاط (6-8)

4- الكيان الصهيوني: نقطة واحدة (4- 13)