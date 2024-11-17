جوشوا كيميتش: سأكون جاهزاً لمواجهة المجر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - أكد جوشوا كيميتش نجم منتخب ألمانيا أن استبداله أمام البوسنة والهرسك، في المباراة التي فازت بها ألمانيا 7-0 في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول كان إجراء احترازياً، وإن إصابته طفيفة ولا تدعو للقلق، وإنه سيكون جاهزاً لمواجهة المجر في الجولة الأخيرة.

وبفوزه أمس، رفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 13 نقطة، ليتأهل هو ومنتخب هولندا التي فازت بدورها على المجر 4-0 إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

من جهته، خفّف جوليان ناجلسمان من المخاوف بسبب إصابة كيميتش، وأكد نقلاً عن طبيب المنتخب الألماني أن اللاعب كان محظوظاً، وإنه سيكون جاهزاً للمباراة القادمة.