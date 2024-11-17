نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم افتتاح ملتقى القاهرة السينمائي.. قائمة المشاريع المشاركة والجوائز ولجنة التحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح ملتقى القاهرة للأفلام، في الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الأحد 17 نوفمبر بفندق سوفتيل، ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بمشاركة واسعة من صناع السينما والمخرجين والمنتجين من مصر والعالم العربي وأوروبا.

مهرجان القاهرة السينمائي

لجنة تحكيم الملتقى

وتضم لجنة تحكيم الملتقى كلا من المخرجة هالة جلال، والمبرمج في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي هوجو روساك، والمنتجة مريم ساسين.

ويعد الملتقى مساحة مهمة لدعم مشروعات الأفلام الجديدة، حيث يتيح فرصة للتعاون بين المواهب الناشئة والمنتجين بهدف تطوير وتمويل أفلامهم.

ويشهد حفل الافتتاح كلمة لمدير أيام القاهرة للصناعة محمد سيد عبد الرحيم ومدير ملتقى القاهرة رودريجو بروم، ومداخلات من المشاركين، حيث يتم تسليط الضوء على أهمية هذا الحدث في تعزيز ودعم السينما المستقلة في المنطقة.

ويضم الملتقى جلسات وحلقات نقاش تتناول جوانب مختلفة من صناعة الأفلام، إلى جانب فرص للتشبيك وتقديم النصائح والتوجيهات للمواهب الشابة.

تفاصيل ملتقى القاهرة السينمائي

يمثل ملتقى القاهرة السينمائي فرصة ثمينة للمشاريع السينمائية الصاعدة، ويؤكد التزام مهرجان القاهرة السينمائي بدعم الإبداع ودفع صناعة السينما نحو آفاق جديدة في مصر والعالم العربي.

ويضم الملتقى عدد من الرعاة وهم: "فريش"، "راديو وتلفزيون العرب ART"، و"رف كت لاب أفريكا"، و"دي تي اس"، و"فيلم اندبندنت – السفارة الأمريكية بالقاهرة"، و"دروسوس"، و"راويات"، و"رايز ستوديوز"، و"ليث للإنتاج"، و"إيزي للتوزيع"، و"شاهد"، و"الهيئة الملكية الأردنية للأفلام"، و"السوق الوثائقي الأورومتوسطي"، و"لاجوني"، و"ريد ستار"، و"شيفت"، "ستوديو جراج للإنتاج"، و"امبيانت لايت"، و"فيدبك"، و"ديجيتال فيلم لاب".

الأفلام المشاركة في ملتقى القاهرة

تضم مشاريع مرحلة ما بعد الإنتاج المختارة هي: الفيلم الوثائقي «أربعون عامًا من الصمت» لميثم رضا (العراق)، الفيلم الروائي الطويل «المطرود من رحمة الله» لهشام العسري (المغرب)، الفيلم الوثائقي «برشا» لندى حفيظ (تونس)، الفيلم الوثائقي «لا نموت مرتين» لهاجر وسلاتي (الجزائر)، بالإضافة لمشروعي فيلم من مصر الفيلم الروائي الطويل «كولونيا» لمحمد صيام والفيلم الوثائقي «مفيش راجل بيعيط» لمحمد مصطفى.

المشاريع المختارة في مرحلة التطوير هي: الفيلم الروائي الطويل «بين الكحلي والسماوي» لميساء المؤمن (الكويت)، الفيلم الوثائقي «سماء جافة» لإبراهيم عمر (السودان)، الفيلم الروائي الطويل «مال وبنون» لحسام صنصة (تونس)، الفيلم الوثائقي «تسعين - ستين - تلاتين» لهاني يسى (مصر)، الفيلم الروائي «عين حرا» لياسر كريم (العراق)، الفيلم الوثائقي «قبل الآن، لاحقًا» لكريم قاسم (لبنان)، الفيلم الروائي الطويل «الخروج» لرشا شاهين (مصر)، الفيلم الوثائقي «أمل» لخالد السويدان (الأردن)، الفيلم الروائي الطويل «كحل وحبهان» لفادي عطالله (مصر)، الفيلم الوثائقي «الرجل الذي ينحني أمام الزهور» لإليان راهب (لبنان)، الفيلم الروائي الطويل «الرقص على حافة السيل» لهناء العمير (المملكة العربية السعودية)، والفيلم الوثائقي «حلمي أطير» لـ أسماء جمال (مصر).

تفاصيل جوائز مهرجان القاهرة السينمائي



جوائز ملتقى القاهرة السينمائي لعام 2024

- منحة نقدية بقيمة 10،000 دولار أمريكي من راديو وتلفزيون العرب

- منحة نقدية بقيمة 10،000 دولار أمريكي من فريش لمشروع في مرحلة التطوير

- منحة نقدية بقيمة 10،000 دولار أمريكي من فريش لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج

- منحة نقدية بقيمة 10،000 دولار أمريكي من ريد ستار

- منحة نقدية بقيمة 5،000 دولار أمريكي من دروسوس لمشروع في مرحلة التطوير

- منحة نقدية بقيمة 5،000 دولار أمريكي من لاجوني

- منحة نقدية بقيمة 5،000 دولار أمريكي من رايز ستوديوز

- خدمات بقيمة 20،000 دولار أمريكي تتضمن حزمتين DCP للفيلم من ديجيتال فيلم لاب

- خدمات صوتية بقيمة 20،000 دولار أمريكي من دي تي اس

- خدمات مزج صوتي بقيمة 20،000 دولار أمريكي من ليث للإنتاج

- حزمة ترويجية كاملة بقيمة 12،000 دولار أمريكي تشمل إعداد التريلر من شيفت ستوديوز

- خدمات DCP بقيمة 9،000 دولار أمريكي من شيفت ستوديوز

- إقامة للمخرج في لوس أنجلوس من السفارة الأمريكية بالقاهرة وفيلم اندبندنت، بقيمة 13،000 دولار أمريكي

- خدمات ما بعد الإنتاج بقيمة 10،000 دولار أمريكي من امبيانت لايت

- معدات بقيمة 10،000 دولار أمريكي من امبيانت لايت

- توزيع بقيمة 5،000 دولار أمريكي من إيزي للتوزيع

- استشارات وإقامة بقيمة 10،000 دولار أمريكي من فيدبك

- خدمات تطوير بقيمة 10،000 دولار أمريكي من ستوديو جراج للإنتاج

- خدمات إنتاج بقيمة 5،000 دولار أمريكي من لاجوني

- دعوة لمشروع للمشاركة في النسخة القادمة من رف كت لاب أفريكا، بقيمة 5،000 دولار أمريكي

- دعوة لمشروع وثائقي للمشاركة في برامج Medimed

- جائزة توجيه من راويات

- منحة من الهيئة الملكية للأفلام

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تفاصيل فعاليات مهرجان القاهرة

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.