حسن عيد يروج عن أحدث أعماله السينمائية الجديدة " الغربان"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك الفنان حسن عيد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك خبرًا مثيرًا عن عمله في الفيلم الجديد "الغربان"، الذي يُعتبر أضخم إنتاج في تاريخ السينما المصرية. وقد عبّر عن سعادته الكبيرة وشعوره بالفخر لكونه جزءًا من هذا العمل المميز.

تفاصيل الفيلم

تحت إدارة المخرج العالمي ياسين حسن، الذي يُعتبر من أبرز المخرجين في مصر والوطن العربي، يحقق "الغربان" خطوة جديدة في عالم السينما. يُتوقع أن يُسجل الفيلم في تاريخ السينما كأحد الأعمال المهمة التي تسلط الضوء على إبداع السينما المصرية.

طاقم العمل

يضم فيلم "الغربان" مجموعة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجم عمرو سعد، الذي يُعرف بأدائه القوي، والنجمة مي عمر، التي تواصل إثبات موهبتها في الأدوار المختلفة.

شكر وتقدير

عبّر حسن عيد عن امتنانه لكل صناع هذا العمل، مشيدًا بالجهود المشتركة التي بُذلت لإنجاز الفيلم. ووجه تحية احترام وإجلال لجميع العاملين في الفيلم، بدءًا من المنتجين الأستاذ سيف عريبي وتامر نصر، وصولًا إلى المخرج المنفذ الأستاذ محمد الطحاوي ومدير التصوير الأستاذ محمود بشير.

كما أكد حسن عيد على اعتزازه بالعمل مع “البوص بابا الشغلانة” الأستاذ هشام سليمان والأستاذ الخلوق أيمن الليثي، مشيدًا بكفاءتهم العالية واحترافيتهم في مجالاتهم.

تهنئة للطاقم

لم ينسَ حسن عيد أن يوجه تحية خاصة لطاقم الإنتاج، بقيادة المنتج الفني الأستاذ زكريا القفاص، وكريم ممدوح، وحازم باشا، ومحمد عبد الناصر، والماكيير العالمي طارق مصطفى.

ختام

في ختام منشوره، أكد حسن عيد على أهمية هذا العمل في تاريخ السينما المصرية، مُعربًا عن أمله في أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور ويحقق النجاح المنشود.

بهذا، يواصل حسن عيد ترويجه للفيلم عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويُظهر حماسه الكبير لهذا المشروع السينمائي الضخم.