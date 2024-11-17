لهذا السبب..نسليهان أتاغول تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لحظة مفعمة بالمشاعر، نشرت النجمة التركية نسليهان أتاغول مجموعة من الصور الرومانسية برفقة زوجها قادير دوغلو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام. وقد ظهرت في أبهى حلة، تستعرض أنوثتها خلال الأسبوع الرابع والعشرين من حملها المنتظر.

لحظات سحرية ومشاعر جياشة

تفاعل متابعو نسليهان بشكل كبير مع الصور، حيث أبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها، وانهالت عليهم التهاني والتبريكات بمناسبة هذه المرحلة السعيدة من حياتها. فقد حرصت نسليهان منذ إعلان حملها على مشاركة جمهورها لحظات حملها المختلفة، مما جعلهم يشعرون وكأنهم يشاركونها هذه التجربة الساحرة.

فرحة غير مسبوقة

في لقاء صحفي سابق، تحدثت نسليهان عن رد فعل زوجها عند علمه بخبر الحمل، حيث قالت إنه ضحك لمدة 15 دقيقة متواصلة من شدة الفرح، مؤكدًة أن هذا الخبر جاء ليملأ حياتهما بالفرح والسعادة، بعد فترة من التمني للإنجاب.

ولادة في الوطن

كما أكدت نسليهان أنها ستلد طفلها في تركيا، معبرة عن حبها لبلادها ورغبتها في أن يولد طفلها على أرضها. وقد كشفت عن توقعاتها بأن يكون مولودها ذكراً، معبرة عن سعادتها بتحقيق هذه الأمنية.

شكر وامتنان للجمهور

عبرت نسليهان عن سعادتها بحملها، مشيدةً بدعم زوجها المحب، ووجهت رسالة شكر خاصة لجمهورها على الدعم والحب الذي تلقته، مؤكدةً أن هذا الدعم يعني لها الكثير.

تعتبر قصة حب نسليهان وأتاغول وقادير دوغلو من أجمل قصص الحب في الوسط الفني التركي، حيث يعيشان حياة رومانسية سعيدة. نتمنى لهما حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة ومستقبل زاهر!