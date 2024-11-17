حظك اليوم.. توقعات الابراج الاثنين 18-11-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:34 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 18-11-2024

مهنياً: على الرغم من حماستك واهتمامك الشديدين تُفاجأ بفتور الاجواء حولك وببرودة الحماسة لدى الآخرين

عاطفياً: تجنّب بدء علاقة أو القيام بخطوات جديدة على هذا الصعيد اليوم إذا أردت لها أن تنجح

صحياً: قد تتعرّض اليوم لارتفاع في ضغط الدم بسبب تناولك نوعاً من الطعام ممنوع عليك

حظك اليوم برج الثور الاثنين 18-11-2024

مهنياً: تكون مطمئناً ومرتاحاً، إذ يوفّر لك هذا اليوم الطاقة ويتحدث عن مواعيد وتنقّلات وزيارات وأسفار مفيدة لك.

عاطفياً: تبدو اكثر حرصاً على شؤونك العاطفية وتقلق، وربما تتلهى عن الشريك بالانشغال بأمور مادية ملحّة.

صحياً: نسق قدر الإمكان بين نشاطك المهني والعاطفي والصحي فتكون مرتاحاً من جميع الجهات.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 18-11-2024

مهنياً: تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح وتزدهر الأوضاع وتكبر شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبيرة تعود اليك.

عاطفياً: لم يعد باستطاعة الشريك تحمل المزيد من تصرفاتك السيئة، الأمور تسير نحو الأسوأ.

صحياً: لا تتذمّر من كثرة الطلب منك لتطبيق الإرشادات الصحية، فالكل يقلق على صحتك إلا أنت.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 18-11-2024

مهنياً: سواء أكنت تعمل أو تذهب في عطلة تصادف السعادة، تحت تاثير القمر من برجك فتكون أمامك آفاق جديدة ورحلات مميزة وتنفيذ لبعض الوعود أو تحطم لبعض القيود التي كانت تحول دون بلوغك الأهداف.

عاطفياً: تغمرك الرومنسية وتفكر في مستقبلك كما في عائلتك، تعرف اعتباراً من اليوم علاقات عاطفية سطحية وعابرة يطرب لها القلب ولو كانت غير عميقة.

صحياً: استمع جيداً إلى آراء المتخصصين في وضعك الصحي الدقيق، فالحالة الصحية تتدهور على الدوام بسبب الإهمال.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 18-11-2024

مهنياً: لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك.

عاطفياً: الجوّ عاصف ولا يحتمل اتهامات جارحة اوالتعرّض لكبرياء احد الطرفين واتخاذ موقف متصلّب.

صحياً: قد تعاودك مشاكل الجهاز الهضمي بسبب إفراطك في تناول المأكولات المضرة لمعدتك.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 18-11-2024

مهنياً: تشعر بليونة في التعامل معك من قبل الزملاء والمعاونين والأشخاص النافذين، لكنّ التعاطف هذا لن يأتي على طبق من فضّة.

عاطفياً: المغامرات العابرة لن تفيدك لتكوين مستقبل أفضل، سارع إلى البحث عن بدائل أكثر جديّة.

صحياً: تحاش الجلوس مدة طويلة فهو السبب الأساس لآلام الظهر.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 18-11-2024

مهنياً: يوم سلبي ومتقلب يحمل جدل عقيم ونقاشات حادّة تعلو خلالها نبرات الصوت، فاحذر التورّط في مواقف محرجة ومن الاعداء المتربصين

عاطفياً: تهتم فعلاً بالحبيب لكنك لا تظهر حماسة كبيرة للوجود بقربه، بل قد تشجع فكرة الاستقلالية والحرية المسؤولة

صحياً: لا تبدد طاقتك في أمور لا تستحق وحاول أن تكون أكثر اتزاناً ووعياً

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 18-11-2024

مهنياً: يوم جيد جدا تبدأ بمعالجة المشاكل المالية والحصول على المبتغى رويداً رويداً

عاطفياً: كُن حذراً من الخلافات والمشاحنات فهي قد تتطوّر سلبياً ودراماتيكيا لتتأزّم بدون اي سبب وجيه

صحياً: يخفّ الضغط قليلاً وتشعر ببعض الارتياح وبرغبة في القيام بنشاط مفيد

حظك اليوم برج القوس الاثنين 18-11-2024

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم الحظوظ وفترة رائعة من التطورات على الصعيد المهني، فتنتقل معها إلى مرحلة جديدة في حياتك العملية.

عاطفياً: آراء مختلفة أو متناقضة من قبل احد الطرفين ما يثير بلبلة ويدفعك الى الشعور بالخيبة.

صحياً: معروف أنك من محبّي الرياضة، لأنك تواق إلى الحركة والنشاط، أشجعك.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 18-11-2024

مهنياً: تجنّب الملاحظات الجارحة وتأنيب الآخرين او إلقاء التّهم عليهم، فأنت بذلك تورّط نفسك في أزمات لا حاجة لها على الاطلاق

عاطفياً: قد لا تكون قادراً على تفهّم اوضاع الشريك وتتهمه بالغيرة اوالنفور او اشياء أخرى، لكن عليك التوقّف فوراً عن توجيه الملاحظات السلبية

صحياً: تُحيطك طاقة سلبية تُؤثر في طباعك وتصرفاتك التي تطال المحيط بقسوة وتجرح مشاعره

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 18-11-2024

مهنياً: يتراجع الضغط الذي كنت تحت وطأته وتستعيد حياتك الشخصية والفرح والاندفاع المعهود فيك.

عاطفياً: مشروع ارتباط يلوح في الأفق، وقد تقابل الشخص المناسب وتضع معه النقاط على الحروف.

صحياً: الأرق الدائم ليلاً يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنّح وألم في الرأس نهاراً.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 18-11-2024

مهنياً: الحظ يحالفك ما يشير إلى عملية بيع ناجحة، أو دورة تثقيفية أو علمية أو إعلانية تبشّر بالخير

عاطفياً: لا تجرح كبرياء الحبيب حتى لو كان قاسياً معك، تريث هذا اليوم ولا تتسرّع في إطلاق الأحكام أو إعلان مواقف متشدّدة

صحياً: صحتك هذا اليوم قوية وممتازة بفضل الرياضة وأوقات الترفيه التي تمضيها مع الآخرين