انت الأن تتابع خبر كارثة بكل المقاييس !! خبيرة تغذية روسية شهيرة تحذر من خطورة الإكثار من تناول فاكهة اليوسفي.. وتكشف عن الكمية المسموح بتناولها في اليوم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد فاكهة اليوسفي من أشهر الفواكه الشتوية المحبوبة، التي تتميز بمذاقها الحلو والمميز وقيمتها الغذائية العالية، وفقا للدكتورة ناديجدا تسابكينا، خبيرة التغذية الروسية، فإن اليوسفي غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، وفيتامينات C، D، K، وB، مما يجعلها دعامة غذائية مثالية لتعزيز الصحة نقدمها لكم عبر موقعنا دوت الخليج

خطورة الإكثار من تناول فاكهة اليوسفي

تسهم الألياف الغذائية الموجودة في اليوسفي في تحسين وظائف الجهاز الهضمي، بينما يعزز فيتامين C مناعة الجسم ضد الأمراض المختلفة.

الحماية من الأمراض المزمنة قوة مضادة للأكسدة في اليوسفي

تبرز الخبيرة أهمية المركبات الطبيعية الموجودة في اليوسفي مثل المبيدات النباتية، الزيوت الطيارة، البيوفلافونويد، وبيتا كاروتين، التي تعمل كمضادات أكسدة قوية تساعد في مكافحة الجذور الحرة والحد من نشوء الأورام الخبيثة، بالإضافة إلى ذلك، تساهم الحمضيات في الوقاية من العدوى الفيروسية بفضل خصائصها المضادة للفيروسات، مما يجعلها خيار مثالي لتعزيز الصحة العامة، خصوصا خلال فصل الشتاء.

الكمية المثالية كم حبة يوسفي يمكنك تناولها يومياً؟

رغم فوائدها العديدة، فإن تناول اليوسفي بكميات مفرطة قد يؤدي إلى آثار جانبية، تحذر الدكتورة تسابكينا من تناول أكثر من 4-5 حبات يوميا، حيث إن هذه الكمية تحتوي على كمية الفركتوز المناسبة للجسم دون تجاوز الحد المسموح، وهو 40 غرام يوميا، تجاوز هذا الحد يمكن أن يؤدي إلى إجهاد الكبد نتيجة للتعامل مع كمية زائدة من السكريات الطبيعية.

تحذيرات خاصة الحالات التي تتطلب الحذر عند تناول اليوسفي

بالرغم من فوائد اليوسفي العديدة، هناك بعض الفئات التي يجب عليها تناوله بحذر، الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة أو مشاكل في الجهاز الهضمي قد يجدون أن الأحماض الموجودة في اليوسفي تسبب تهيج للغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء، كما يجب الانتباه لاحتمالية حدوث ردود فعل تحسسية لدى البعض، خصوصاً عند تناول كميات كبيرة.

اليوسفي في نظام غذائي متوازن كيفية الاستفادة من فوائده وتجنب مخاطره

للاستفادة القصوى من فوائد اليوسفي دون التعرض للمخاطر، يمكن إدماجه في نظام غذائي صحي ومتوازن، تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، أو إضافته إلى السلطات والمشروبات الطبيعية للحصول على نكهة منعشة وفوائد غذائية متعددة، يفضل تناول اليوسفي كامل بدلا من عصيره للاستفادة من الألياف الغذائية التي تسهم في تحسين الهضم والشعور بالشبع.

اليوسفي بين الفائدة والمخاطر الاعتدال هو الحل الأمثل