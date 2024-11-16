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أحمد جودة - القاهرة - فوز المرج وتعادل بهتيم وهزيمة النصر للتصدير بالقسم الثالث

أقيمت السبت، خمس مباريات بالاسبوع الخامس بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025 حيث نجح المرج بقيادة محمد شعراوي في الفوز خارج ملعبه على حساب فريق طوخ، بهدفين مقابل هدف.

افتتح اللاعب محمد مجدي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 37 وأدرك إسلام التتش التعادل في الدقيقة 39.

وسجل محمد خلف هدف الفوز في مرمي طوخ في الدقيقة 85.

و تعادل بهتيم امام سبورتنج كاسل بهدف لكلا الفريقين.

وخسر النصر للتصدير على ملعبه امام قليوب، بهدف دون مقابل سجله اللاعب عمر شبل في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

و فاز ليفيلز على حساب اسكو في الوقت القاتل بهدف اللاعب شهاب عبد الله.

وخسر المطرية على ملعبه امام رع، بهدف دون مقابل.

و تستكمل باقي مباريات الأسبوع، الأحد، حيث يلتقي كلًا من:

هليوبوليس - مدينة نصر

القناطر الخيرية - قها

بطا - القومي

ترتيب المجموعة السادسة:

1- رع 10 نقاط.

2- ليفيلز 10 نقاط.

3- قليوب 10 نقاط.

4- المرج 8 نقاط.

5- مدينة نصر 8 نقاط.

6- القناطر الخيرية 7 نقاط.

7- طوخ 7 نقاط.

8- المطرية 7 نقاط.

9- الطيران 6 نقاط.

10- إسكو 5 نقاط.

11- بطا 4 نقاط.

12- سبورتنج كاسل 4 نقاط.

13- بهتيم 4 نقاط.

14- قها 4 نقاط.

15- هليوبوليس 3 نقاط.

16- النصر للتصدير دون نقاط.

17- القومي دون نقاط.