بورصة مسقط تسجل تراجعات جديدة

بورصة مسقط تسجل تراجعات جديدةسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعات جديدة مع تراجع الطلب على أسهم الشركات القيادية في الوقت الذي اتجهت فيه معظم السيولة إلى سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي أدرجت في البورصة في 28 أكتوبر الماضي واستحوذت الأسبوع الماضي على أكثر من 77 في المائة من إجمالي قيمة التداول.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، بأن المؤشر الرئيس لبورصة مسقط تراجع الأسبوع الماضي 62 نقطة وأغلق على 4643 نقطة متراجعًا للأسبوع الثالث على التوالي.

وأدت الضغوطات التي شهدتها الأسهم الأسبوع الماضي إلى تراجع أسعار 50 ورقة مالية مقابل 15 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و19 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، ما دفع القيمة السوقية للبورصة للتراجع بنهاية تداولات الخميس إلى 27 مليارًا و436 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية عند 115.6 مليون ريال عُماني.

في المقابل ارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى 42.8 مليون ريال عُماني مقابل 38.8 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة نموًّا بنسبة عشرة في المائة مستفيدة من ارتفاع التداول على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج مع اتجاه المستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية إلى البيع.

وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي إقبالًا من المستثمرين على وحدات صندوق جبل للاستثمار العقاري الذي شهد تداولات بقيمة مليون و555 ألف ريال عُماني تمثل 3.6 في المائة من إجمالي قيمة التداول.