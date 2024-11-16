نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي أحمد فتوح يكشف تفاصيل حكم المحكمة وموقف تنفيذ العقوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح أشرف عبد العزيز، محامي أحمد فتوح، اليوم بأن القضية المتعلقة باللاعب قد تم الانتهاء منها بحكم صادر من محكمة الجنايات، حيث قضت المحكمة بحبس فتوح لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح عبد العزيز قائلًا: "في حال ارتكب فتوح أي جريمة خلال هذه الفترة، سيتم تنفيذ العقوبة، ولكننا نأمل أن تسير الأمور بشكل إيجابي بإذن الله."

كما أشار عبد العزيز إلى أنه لم يتطلع بعد على تفاصيل حكم المحكمة بشأن سحب رخصة القيادة، موضحًا أنه سيترقب حتى يحصل على كافة حيثيات الحكم.

وأضاف أن الأزمة المتعلقة بأحمد فتوح قد انتهت الآن، مع تمنياته بأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح.

وفيما يخص تصالح فتوح مع أسرة المتوفى في القضية، أكد عبد العزيز أن التصالح تم في شهر أكتوبر الماضي.