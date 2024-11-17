نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوماني: دونجا أفضل لاعب 6 في مصر..وهناك حملة ممنهجة ضد زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حقق نتائج مميزة مع الفراعنة منذ توليه المهمة الفنية.

الدوماني: دونجا أفضل لاعب 6 في مصر..وهناك حملة ممنهجة ضد زيزو

وقال الدوماني في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "حسام حسن فتح أبواب المنتخب للجميع ويمنح اللاعبين المجتهدين الفرصة لذلك بدأنا نشعر بقوة بطولة الدوري لأن جميع اللاعبين يرغبون في الانضمام للمنتخب الوطني".

وأضاف: "دونجا يعيش أفضل فتراته الفنية وبالنسبة لي فهو أفضل لاعب خط وسط مدافع في مصر خلال الوقت الحالي ومستواه يزيد من مباراة لأخرى وأصبح لديه روح عالية في الالتحامات".

وأوضح: "هناك حملة ممنهجة ضد زيزو، فهو أفضل لاعب خلال السنوات الأخيرة فهو يصنع المجد مع نادي الزمالك وأصبح أيقونة".