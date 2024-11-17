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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث مشير حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن رغبته في العودة مرة إلى القلعة الحمراء مرة أخرى.

مشير حنفي: أمنية حياتي أن أعود للنادي الأهلي.. وحسام حسن أفضل مهاجم في تاريخ مصر

وقال مشير حنفي خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "أمنية حياتي أن أعود للنادي الأهلي ودائمًا أقول عليه أبويا، نحن تربينا على حب الأهلي على عكس الجيل الحالي الذي لا ينظر للإنتماء".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "هاريس المدير الفني السابق للنادي الأهلي هو سيب رحيلي عن الفريق".

وأكمل: "حسام وإبراهيم حسن مش هيجي زيهم تاني في الكرة المصرية، والعميد هو أعظم مهاجم في تاريخ مصر".

واختتم حديثه قائلًا: "رضا عبد العال كان أكبر صفقة في تاريخ الكرة المصرية عندما جاء إلى الأهلي، الجرح اللي في رأس حسام حسن كان بسبب رضا لأنه ألقى عليه "تعبان" في المغطس".