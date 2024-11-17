العالم اليوم - دوري أمم أوروبا: ألمانيا تهزم البوسنة وهولندا لدور الثمانية

انتم الان تتابعون خبر دوري أمم أوروبا: ألمانيا تهزم البوسنة وهولندا لدور الثمانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 02:29 صباحاً - حقق المنتخب الألماني فوزا ساحقا على البوسنة بسباعية نظيفة، بينما ضمنت هولندا مقعدا في دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزها على هنغاريا بنتيجة 4-0.

وسجل كل من فلوريان فيرتز وتيم كلايندينست هدفين لتحقق ألمانيا فوزا ساحقا 7-صفر على البوسنة والهرسك يوم السبت وتفوز بصدارة المجموعة الثالثة في المستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بغض النظر عن نتائج الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة.

ويتطلع المنتخب الألماني إلى ترسيخ مكانته على المستوى الدولي من جديد قبل كأس العالم 2026.

وقال يوليان ناغلسمان مدرب ألمانيا بعد أكبر فوز للفريق منذ توليه المنصب في العام الماضي "لم نتعرض لإصابات خلال المباراة، وكان الضغط المضاد من جانبنا جيدا بشكل كبير. أردنا الاستحواذ على الكرة ثم تمريرها سريعا إلى الأمام والتحرك بسرعة في الملعب وتقديم انطلاقات، وهو ما لم نفعله كثيرا في بطولة أوروبا (في يونيو). لقد فعلنا ذلك بشكل جيد".

وتقدمت ألمانيا، التي كانت قد ضمنت بالفعل التأهل إلى دور الثمانية الذي تقام منافساته في العام المقبل، بهدف سجله المتألق جمال موسيالا من ضربة رأس بعد مرور 90 ثانية فقط من البداية.

وسجل موسيالا، لاعب الوسط الهجومي في بايرن ميونيخ، بذلك للمباراة الثالثة على التوالي على مستوى النادي والمنتخب.

وبعدها عززت تقدمها عندما سجل المهاجم كلايندينست أول هدف له بقميص المنتخب في الدقيقة 23، إذ استغل كرة سددها روبرت أندريش ووجهها إلى داخل الشباك.

وأهدر كاي هافرتز فرصتين قبل أن ينجح أخيرا في التسجيل في الدقيقة 37 إثر تبادل سريع للكرة مع فيرتز الذي أضاف الهدف الرابع لألمانيا بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني إثر ركلة حرة أربكت حارس المرمى البوسني نيكولا فاسيلي.

وفي ظل حالة من الارتباك في دفاع البوسنة وعدم القدرة على التعامل مع سرعة منافسيه، لم يظهر المنتخب الألماني أي تراجع وواصل ضغطه الهجومي.

وسجل فيرتز هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 57 ثم أضاف البديل ليروي ساني الهدف السادس لألمانيا بعدها بتسع دقائق.

واختتمت ألمانيا التسجيل بالهدف السابع في الدقيقة 79، وأحرزه كلايندينست.

ويتوجه منتخب ألمانيا إلى بودابست لمواجهة هنغاريا يوم الثلاثاء في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، وقد رفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط أمام هولندا صاحبة المركز الثاني.

فوز مريح لهولندا على هنغاريا

حققت هولندا فوزا مريحا 4-صفر على هنغاريا بفضل ركلتي جزاء في الشوط الأول ولمستين رائعتين بعد الاستراحة لتضمن مقعدا في دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية.

وسجل فاوت فيخورست وكودي جاكبو من علامة الجزاء، بينما أحرز دينزل دمفريس والعائد تون كوبمينرس هدفين في الشوط الثاني.

وتوقفت المباراة، التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف، بعد سبع دقائق عندما تعرض أدم سالاي مساعد مدرب هنغاريا لنوبة على ما يبدو في المنطقة الفنية، وبدت قدماه تركلان أثناء استلقائه على الأرض وسرعان ما أحاط به الجهاز الفني والبدلاء.

وأدى هذا لتوقف المباراة 13 دقيقة أثناء تلقيه العلاج وقرر المنتخب الهنغاري، بعد مداولات على أرضية الملعب، استئناف اللعب.

لكن بمجرد استئناف المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح هولندا بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد إثر لمسة يد من تاماس نيكتشر داخل المنطقة أثناء محاولة تشتيت عرضية لعبها جاكبو في آخر لعبة قبل التوقف.

وسجل فيخورست الهدف الأول قبل أن تحصل هولندا على ركلة جزاء ثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما قام جولت ناجي بعرقلة دونييل مالن ونجح جاكبو في التسجيل.

وأنقذ حارس مرمى هنغاريا عرينه ببراعة من عدة فرص في الشوط الأول، أبرزها ضربة رأس من تياني ريندرز بدت في طريقها للمرمى، لتظل النتيجة 2-صفر.

لكنه لم يتمكن من التعامل مع تسديدة مباشرة من دمفريس في الدقيقة 64.

وبدا أداء المنتخب الهولندي أكثر سلاسة بعودة لاعب الوسط المؤثر فرينكي دي يونغ إلى الفريق بعد غياب 13 شهرا بسبب إصابة في الكاحل غاب على إثرها عن بطولة أوروبا هذا العام.

كما عاد كوبمينرس إلى المنتخب لأول مرة منذ تعرضه لإصابة في أعلى الفخذ قبل بطولة أوروبا ونجح في التسجيل من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 85.