ديزني تسحب "Star Wars" وتستبدلها بـ "Ice Age 6" في مفاجأة للجماهير!

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة ديزني العالمية عن سحب فيلمها المنتظر ضمن سلسلة أفلام Star Wars، الذي كان مقررًا عرضه في 18 ديسمبر 2026. بدلاً منه، سيتم عرض فيلم Ice Age 6، الذي تم الكشف عنه مؤخرًا خلال حدث D23 في البرازيل.

تفاصيل مثيرة عن "Star Wars"

وفقًا لتقرير صحيفة Deadline، يعمل المخرج سيمون كينبيرج حاليًا على تطوير ثلاثية جديدة من أفلام Star Wars، بالتعاون مع كاثلين كينيدي، رئيسة شركة Lucasfilm. هذه الثلاثية ستتكون من الحلقات 10 إلى 12، لتكمل ملحمة سكاي ووكر التي بدأها جورج لوكاس عام 1977. هذا التوجه الجديد يعكس رؤية ديزني لإعادة إحياء السلسلة بطرق جديدة ومبتكرة.

عرض جديد في 2026

على الرغم من سحب أحد الأفلام، فإن هناك عرضًا آخر ضمن سلسلة Star Wars سيتم في عام 2026، وهو فيلم The Mandalorian & Grogu، المقرر له 22 مايو. كان من المخطط عرض فيلمين في نفس العام، لكن الدراسات أظهرت أن توزيع العروض على فترات متباعدة قد يكون أكثر فعالية من حيث شباك التذاكر.



ثروة جورج لوكاس

من جهة أخرى، يواصل المخرج الأسطورة جورج لوكاس، الذي أبدع سلسلة Star Wars، تحقيق المزيد من النجاح. فقد تصدر قائمة فوربس السنوية لأغنى المشاهير في العالم لعام 2023، حيث تقدر ثروته بـ 5.5 مليار دولار لوكاس، الذي كان المنتج التنفيذي والكاتب والمخرج لسلسلة Star Wars حتى فيلم Revenge of the Sith في 2005، ترك بصمة لا تُنسى في عالم السينما.

إن بيع شركته Lucasfilmإلى ديزني في 2012 مقابل 4 مليارات دولار لم يمنع لوكاس من الاستمرار في التألق، حيث ساهم في إنتاج أفلام جديدة ضمن السلسلة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مثل إنديانا جونز.

تظل الأخبار حول Star Wars وIce Age محط اهتمام المتابعين، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر ما ستقدمه ديزني في المستقبل.