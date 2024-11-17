الرياضة

أمير هشام: معنويات معلول أصبحت مرتفعة وهاني وفؤاد يسافران للنمسا نهاية الشهر الجاري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن معنويات التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، أصبحت مرتفعة للغاية، خاصةً بعد اقتراب جاهزيته وعودته من الإصابة التي يعاني منها في وتر إكيليس.

 أمير هشام: معنويات معلول أصبحت مرتفعة وهاني وفؤاد يسافران للنمسا نهاية الشهر الجاري

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "معلول سعيد بإنجاز برنامجه العلاجي من الإصابة الأخيرة، واقترابه من العودة للملاعب مرة أخرى".

وأضاف أمير هشام: "محمد هاني وكريم فؤاد ثنائي الفريق لم يتحدد موعد سفرهما للنمسا لمتابعة تطورات الإصابة بسبب عدم انتهاء أوراقهم، وقد يتم السفر نهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل"

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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