وكيل ألفونسو ديفيز ينفي اتفاقه مع ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - نفى نضال هوسة، وكيل ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونيخ الألماني، صحة التقارير التي تحدثت عن وجود اتفاق بين ديفيز وريال مدريد لانتقال ديفيز إلى الفريق الملكي.

وأكد نضال هوسة، في تصريحات: كل ما يقال حول وجود اتفاق مع ريال مدريد ليس صحيحاً بالمرة، هناك العديد من الخيارات المتاحة على طاولتنا الآن، لكننا لم نتفق مع أي طرف حتى الآن.

وأضاف: هناك إمكانية أيضاً لتجديد العقد مع إدارة البايرن، قد يكون خياراً لنا في الفترة المقبلة، وكل ما يقال حول عدم وجود أي فرصة لتجديد العقد غير صحيح أيضاً.