انت الأن تتابع خبر دراسة علمية حديثة كشفت السر: فتاة سورية في عمر الزهور شربت كوباً واحداً من منقوع القرنفل على الريق وبعد 7 أيام تفاجأت مما حدث لجسمها !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر القرنفل واحدًا من اهم انواع الاعشاب التي يتم استخدامها في المطابخ العالمية والمحلية بشكل متكرر، ويرجع ذلك إلى ما يضيفة من طعم مميز إلى مختلف انواع الاطعمة، وليس هذا فقط بل انه يحتوي على كمية كبيرة من الالياف والفيتامينات والمعادن ايضًا، حيث انه يحتوي على المنجنيز والذي يعتبر من اندر انواع الاعشاب التي تحتوي على المنجنيز، وبعد ان قامت فتاة سورية بشرب منقوع القرنفل يوميًا لمدة اسبوع قد قامت بتدوين كافة التغيرات التي قد حدثت لها، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.

فوائد منقوع القرنفل للجسم