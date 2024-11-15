أخطاء شائعة تزعج الآخرين في المطاعم: دليل لأخلاقيات تناول الطعام

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل سبق لك أن زرت مطعمًا وشعرت بالانزعاج من سلوك بعض الزوار؟ للأسف، هناك بعض السلوكيات غير اللائقة التي يرتكبها الكثيرون دون قصد، والتي يمكن أن تفسد تجربة تناول الطعام للجميع. في هذا المقال، سنتناول بعض هذه الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها لكي تكون ضيفًا مثاليًا في أي مطعم.

استخدام الهاتف المحمول بشكل مفرط: لا شيء أكثر إزعاجًا من الجلوس بجانب شخص يقضي وقته في التحديق في هاتفه. حاول تقليل استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام والتفاعل مع من حولك.

التحدث بصوت مرتفع: الحديث بصوت مرتفع يمكن أن يزعج الزبائن الآخرين ويفسد أجواء المكان. حافظ على صوتك منخفضًا واحترم خصوصية الآخرين.

ترك الأطباق والأكواب بشكل عشوائي: لا تترك الأطباق والأكواب والأدوات المستخدمة بشكل عشوائي على الطاولة. قم بترتيبها بطريقة منظمة حتى يسهل على النادل جمعها.

إصدار أصوات مزعجة أثناء الأكل: التنهد، التثاؤب، أو إصدار أي أصوات أخرى مزعجة أثناء الأكل يمكن أن يكون مزعجًا للآخرين. حاول أن تكون هادئًا أثناء تناول الطعام.

عدم احترام طاقم العمل: عامل طاقم العمل باحترام وتقدير. ابتسم لهم، قل “شكراً” و”من فضلك”، وتجنب رفع صوتك عليهم أو إلقاء اللوم عليهم.

إحضار أطفال صاخبين دون مراقبتهم: إذا كنت تأخذ أطفالك إلى المطعم، تأكد من مراقبتهم بشكل جيد وتوجيههم للسلوك اللائق.

الجلوس على طاولة غير مخصصة لك: انتظر حتى يقوم النادل بتخصيص طاولة لك قبل الجلوس.