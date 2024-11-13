انت الأن تتابع خبر ما الذي يحدث بالجسم عند مزج "القهوة والليمون" وتناوله صباحا؟.. اكتشف النتيجة مذهلة!لن تتركه بعد اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يميل العديد من الناس لبدء يومهم باحتساء فنجان من القهوة، ولكن إضافة عصير الليمون إلى القهوة قد يسهم في تعزيز فقدان الوزن وحرق الدهون، ويعتقد أن هذا المزيج قد يدعم أهداف الصحة واللياقة البدنية من خلال دمج خصائص القهوة المنشطة ومزايا الليمون الصحية.

القهوة: محفز طبيعي لحرق الدهون

تعتبر القهوة منبهًا قويًا بفضل محتواها من الكافيين، ما يعزز النشاط والطاقة خلال التمارين الرياضية، ويساعد في أداء أفضل، وتحتوي القهوة أيضًا على مركبات نشطة مثل الثيوبرومين وأحماض الكلوروجينيك، التي تسهم في تعزيز عملية الأيض وفقدان الوزن، وعلاوةً على ذلك، فإن الكافيين يساهم في تكسير الخلايا الدهنية لاستخدامها كطاقة ويعزز الهضم عبر تقليل الإمساك وتخفيف امتصاص السكر.

تأثير الليمون على التمثيل الغذائي

الليمون عنصر غني بالفوائد الصحية، ويسهم بشكل كبير في زيادة معدل التمثيل الغذائي، ولهذا ينصح بشرب ماء الليمون صباحًا، ويحتوي الليمون على أحماض طبيعية تطرد السموم من الجسم، ويعزز إنتاج الصفراء في الكبد لتحسين عملية الهضم، كما يساهم الليمون في ترطيب الجسم وزيادة الشعور بالشبع، مع احتوائه على سعرات حرارية قليلة.

القهوة والليمون معًا: تأثير فعّال وآثار جانبية محتملة