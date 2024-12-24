"مكسرة الدنيا".. تركي آل الشيخ يكشف عن تعاون جديد مع دنيا سمير غانم

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة بالترفيه بالسعودية، عن مسرحية جديدة من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم بعنوان “مكسرة الدنيا”، ومن انطلاق عرضها يوم 3 إلى 7 يناير المقبل على مسرح محمد العلى بموسم الرياض.

وروج تركى آل الشيخ، للعمل حيث نشر البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا:"مسرحية مكسرة الدنيا من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ومشاركة مجموعة من ألمع النجوم 3 -7 يناير على مسرح محمد العلي، بوليفارد سيتي".

أبطال مسرحية “مكسرة الدنيا”

وتضم مسرحية “مكسرة الدنيا” كلًا من دنيا سمير غانم، كل من محمد ثروت، سامى مغاورى، مريم محمود الجندى، كريم عفيفى، عبدالرحمن ظاظا، وغيرهم من الفنانين،