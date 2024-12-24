نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حالة الطقس.. موعد انتهاء الرياح المثيرة للرمال والأتربة واضطراب الملاحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت بعض المناطق نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي أثرت على الرؤية الأفقية، الأمر الذي يجعل الكثيرين يهتمون بمعرفة موعد انتهاء الرياح المثيرة للرمال والأتربة واضطراب الملاحة البحرية، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

موعد انتهاء الرياح المثيرة للرمال والأتربة واضطراب الملاحة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على الإسكندرية ومطروح، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواخل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، والتي بدأت من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انتهاء الرياح المثيرة للرمال والأتربة واضطراب الملاحة، ليستمر ذلك حتى غدا الأربعاء الموافق 25 ديسمبر، وتبدأ الأحوال الجوية في التحسن بدء من يوم الخميس، لتهدأ الرياح المثيرة للرمال والأتربة واضطراب الملاحة الذي أدى لارتفاع الأمواج حتى 3.5 متر.

هل نشهد سقوط أمطار الفترة المقبلة؟

وعن إمكانية سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، فلم ترصد الهيئة العامة للأرصاد الجوية حتى الآن توقعات بسقوط أمطار على أي من الأنحاء حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، ويزيد الشعور ببرودة الطقس مع نشاط الرياح، لذلك نوهت هيئة الأرصاد على المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، تحديدا في فترات الليل والصباح الباكر.