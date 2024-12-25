نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشهد احتفالية تجهيز 180 عروس من المقبلات علي الزواج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة احتفالية تجهيز ١٨٠ عروس من المقبلات على الزواج وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الفعالية التي تم تنظيمها بالتعاون مع حزب الشعب الجمهورى ضمن فعاليات المبادرة المجتمعية " مع الناس " بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام واللواء محمد صلاح أبو هميلة أمين عام حزب الشعب الجمهورى والعميد أحمد على الألفى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بالحزب والسيد أحمد عصام نائبا عن وزير الزراعة وطارق الطويل الأمين المساعد وابتهاج الخولي مساعد الأمين ورفعت عطا امين المحافظة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والدكتور سيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة وممثلين عن المنطقة الازهرية والكنيسة.

بدأت الاحتفالية بتفقد محافظ الجيزة اصطفاف سيارات أجهزة العرائس والتي ضمت ١٥٠ جهاز عروس ( ثلاجه وغساله وبوتاجاز ) وتم اضافه ٣٠ جهاز اخر لتصل إلى ١٨٠ جهاز عروس مؤكدا علي سعادته بوجوده بين بناته وأبنائه التي لا توصف متمنيا لهم حياة كريمة سعيدة.

وثمن محافظ الجيزة دور حزب الشعب الجمهورى فى المشاركة المجتمعية وإقامة فعاليات تجهيز بناتنا وأبنائنا إيمانا منه فى الدور المجتمعى والمشاركة الإنسانية.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية المشاركة الفعالة مع منظمات المجتمع المدنى لتقديم خدمات مجتمعية للمواطنين تهدف إلي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجا ويأتي ذلك في اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لهم.

وأضاف محافظ الجيزة ان حفل اليوم يؤكد على الوحدة والتلاحم بين فئات شعب مصر العظيم وأننا قادرون على تخطى المراحل الصعبة موجها الشكر للقائمين على الحفل ولكل من شارك فى رسم الفرحة على وجوه بناتنا وأبنائنا.

ووجه المهندس عادل النجار خلال كلمته رساله للفتيات المقبلات علي الزواج أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الاخلاقية الحميدة بهم.

كما وجه المحافظ رسالة إلى المجتمع وخص بالذكر الأهالي والأسر بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة والتي تُعدّ من أكبر معوقات الزواج وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة والقضاء على الموروثات المجتمعية وحثهم بضرورة نشر تلك القيم الصحيحة التى ستعم بالنفع على مجتمعنا وتساهم فى تيسير الزواج على أبناءنا.

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