هل بيكربونات الصوديوم مفيدة للبشرة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بيكربونات الصوديوم، أو ما يعرف بالبكينج صودا، هي من المكونات الأساسية التي تُستخدم في الطهي والتنظيف، وقد بدأ البعض في استخدامها في العناية بالبشرة للتعامل مع مشكلات جلدية مثل حب الشباب، الإكزيما، والصدفية. وعلى الرغم من الفوائد المحتملة لبيكربونات الصوديوم، فإن استخدامها على الجلد قد يكون له بعض المخاطر.

تتمتع بيكربونات الصوديوم بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعلها خيارًا شائعًا لدى البعض لعلاج بعض مشاكل البشرة. وفيما يلي أبرز الاستخدامات المحتملة لها:

1. حب الشباب

تعد بيكربونات الصوديوم مضادًا طبيعيًا للبكتيريا، ويمكن أن تساعد في تقليل البكتيريا المسببة لحب الشباب عند تطبيقها موضعيًا. ومع ذلك، يجب عدم استخدامها بشكل مفرط على الوجه، حيث قد تُسبب تهيجًا للبشرة الحساسة. يمكن استخدامها بحذر على مناطق مثل الكتف أو الظهر عن طريق تحضير معجون من البيكربونات والماء، ثم وضعه على البثور لمدة 15 دقيقة قبل شطفه.

2. الإكزيما

على الرغم من أن بيكربونات الصوديوم ليست علاجًا نهائيًا للإكزيما، إلا أنها قد تساعد في تهدئة الحكة المصاحبة لها. يمكن إضافة ربع كوب من بيكربونات الصوديوم إلى حمام ماء دافئ (وليس ساخنًا) والنقع لمدة 10-15 دقيقة، مع ضرورة تجفيف البشرة بلطف وترطيبها بعد الاستحمام.

3. الصدفية

ورغم عدم وجود دليل علمي قوي يدعم استخدام البيكربونات كعلاج مباشر للصدفية، إلا أنها قد تساهم في تخفيف الحكة والاحمرار. يمكن تجربة إضافة بيكربونات الصوديوم مع دقيق الشوفان إلى ماء الحمام للحصول على بعض الراحة.

4. لدغات الحشرات

يعد معجون البيكربونات والماء علاجًا بسيطًا وفعالًا لتخفيف الحكة الناتجة عن لدغات البعوض. يمكن وضع المعجون على مكان اللدغة وتركه لمدة 10 دقائق قبل شطفه.

5. الحروق

تساعد الحمامات التي تحتوي على بيكربونات الصوديوم في تخفيف الحكة الناتجة عن التعرض لنباتات مثل اللبلاب السام أو البلوط السام. يمكن إضافة كوب من بيكربونات الصوديوم إلى ماء دافئ والنقع لمدة 15 دقيقة.

6. الالتهابات الفطرية

تشير بعض الدراسات إلى أن الالتهابات الفطرية على الجلد أو الأظافر قد تتحسن عند نقع المنطقة المصابة في محلول من بيكربونات الصوديوم والماء.

7. إزالة الشعر تحت الجلد

يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم كمقشر لطيف للتخلص من الشعر الناشب تحت الجلد. يتم تحضير معجون من البيكربونات والماء، ثم يتم فرك البشرة بحركات دائرية بلطف.