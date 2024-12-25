محمد بن راشد يبارك فوز “ياسمين بلقايد” بـجائزة “نوابغ العرب 2024” عن فئة الطب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن الحضارة العربية التي أنجبت أعلامًا في مجالات الطب والجراحة والرعاية الصحية مثل ابن النفيس، الزهراوي، وابن سينا، قادرة على تجديد مساهمتها الفاعلة في مسيرة الإنسانية. جاء ذلك في تهنئته للبروفيسورة ياسمين بلقايد، الفائزة بجائزة “نوابغ العرب 2024” في فئة الطب، تقديرًا لتميزها العالمي في دراساتها وأبحاثها المتقدمة في المناعة وتنظيمها، والأمراض المعدية، والميكروبات، ومناعة الأنسجة.

وقال سموه: “نبارك اليوم للبروفيسورة ياسمين بلقايد من الجزائر، رئيسة معهد باستور في فرنسا، التي قدمت إسهامات استثنائية في علم المناعة، ودراسات مرتبطة بدور الميكروبات في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، حيث نشرت أكثر من 220 بحثًا علميًا في مجالات العدوى والمناعة.” وأكد سموه أن المنطقة العربية تواصل تصدير الأطباء والجرّاحين إلى العالم، وأن تقدير إنجازاتهم عربياً يُعد أولوية، داعيًا الشباب العربي للاستفادة من تجارب هؤلاء النوابغ في العمل الدؤوب لتحقيق الإنجازات.

تُعد جائزة “نوابغ العرب” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروعًا استراتيجيًا يسلط الضوء على إنجازات العقول العربية المبدعة، ويشجع الأجيال الصاعدة على اقتفاء أثرها. تغطي الجائزة ست فئات هي: الطب، الاقتصاد، العلوم الطبيعية، الهندسة والتكنولوجيا، العمارة والتصميم، الأدب والفنون.

تنتمي البروفيسورة ياسمين بلقايد إلى الجزائر، حيث حصلت على البكالوريوس والماجستير من جامعة هواري بومدين، ثم تخصصت في الدراسات المتقدمة بجامعة باريس الجنوبية. أسهمت أبحاثها في تطوير فهم أعمق لكيفية تسبب بعض التحولات في ميكروبات الجسم بالأمراض، خصوصًا الأمراض الالتهابية المزمنة مثل مرض كرون والصدفية. كما تُعد رائدة في الأبحاث المناعية، وقد اكتشفت سلاسل ميكروبية خاصة في جلد الإنسان تلعب دورًا مهمًا في الدفاع المناعي.

تترأس ياسمين بلقايد معهد باستور في فرنسا، وهو معهد متخصص في علوم الأحياء والميكروبات والأمراض واللقاحات. كما تحاضر في جامعة بنسلفانيا وتعد من الباحثين الرئيسيين في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

وفي اتصال مرئي بالفيديو مع البروفيسورة ياسمين بلقايد، أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمبادرة “نوابغ العرب”، أن إسهامات بلقايد في أبحاث المناعة جعلتها قدوة للشباب في المنطقة والعالم. وأضاف معاليه أن الأجيال العربية اليوم أمام فرص كبيرة للتميّز في الأبحاث الطبية والدوائية، خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة.

أجرت البروفيسورة ياسمين بلقايد بحوثًا متقدمة في موضوعات متخصصة مثل دور ميكروبات الجسم في المناعة والالتهابات، وتحليل الخلايا التائية التنظيمية في الأمراض المعدية، ودور الخلايا الشجرية، وتحكم البكتيريا المتعايشة في استجابة السرطان للعلاج.

ترأس اللجنة المختصة بفئة الطب في جائزة “نوابغ العرب 2024” سعادة الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، وبعضوية البروفيسور إلياس زرهوني، والأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي.

تستمر جائزة “نوابغ العرب”، التي تعد بمثابة “نوبل العرب”، في تسليط الضوء على إنجازات العقول العربية المبدعة، وتحفيز الشباب العربي والمواهب الناشئة على اقتفاء أثر النوابغ المتميزين. وللعام الثاني على التوالي، سجلت الجائزة إقبالًا كبيرًا من طلبات الترشيح، مما يعكس دورها في تعزيز الإرث الحضاري والمعرفي الإنساني.