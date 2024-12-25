انت الأن تتابع خبر لوك غريب.. أسماء ابو اليزيد تستعرض جمالها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة اسماء أبو اليزيد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة شتوية لافته.

وظهرت اسماء أبو اليزيد، مرتديه بنطال كاجوال باللون البني مع بلوفر من نفس اللون، ونسقت معهم بالطو طويل باللون الكحلي ليكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد اسماء أبو اليزيد ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت اسماء أبو اليزيد ، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة لتتناسب مع اللوك .