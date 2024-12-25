انت الأن تتابع خبر من أجل فروة صحية خالية من القشرة.. وصفة الخردل لشعر أكثر نعومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زيت الخردل يعتبر من أفضل الزيوت الطبيعية التي تساعد على جعل الشعر صحي، وذلك لأنه يحتوي على أحماض دهنية أساسية وفيتامينات ومعادن مفيدة لصحة الشعر ونموه بشكل طبيعي والتخلص من القشرة ويجعله أكثر نعومة، ولذلك سنتعرف على وصفات باستخدام زيت الخردل لجعل الشعر صحي وقوي وناعم وعلاج الكثير من مشاكله.

فوائد زيت الخردل للشعر

يمكنك الآن استخدام زيت الخردل ليساعدك على نمو الشعر طبيعيًا لأنه يغذي فروة الرأس، كما أنه يعزز الدور الدموية ويحفز بصيلات الشعر، بالإضافة إلى أن زيت الخردل يمنع تساقط الشعر لأنه يحتوي على مضادة للبكتيريا والفطريات، كما أنه يمنع من ظهوره قشرة الرأس التي تكون بسبب العدوي الفطرية، ويساعد زيت الخردل على تحسين ملمس الشعر لأنه يعمل على ترطيبه ويجعله ناعم ولامع دائمًا، بالإضافة إلى أنه يؤخر ظهور الشعر الأبيض لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية لإنتاج صبغات الشعر.

وصفة قناع زيت الخردل للشعر

يمكنك استخدام هذه الوصفة الرائعة لزيت الخردل على شعرك لحل الكثير من المشاكل مثل تساقط الشعر أو ظهور القشرة وغيرها.

المكونات

2 ملعقة من زيت الخردل.

ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

ملعقة من العسل الأبيض الطبيعي.

حبة من صفار البيضة.

بعض قطرات زيت عطري مثل “اللافندر أو إكليل الجبل”.

طريقة التحضير والاستخدام