انت الأن تتابع خبر طقس السعودية اليوم | أمطار رعدية ورياح مثيرة والضباب يسيطر على تلك المناطق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية بيان رسمي صباحي عن حالة الطقس والمناخ التي تسيطر على المناطق السعودية اليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر، وهو البيان الذي حذر من سقوط الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح المثيرة والمحملة بالغبار والأتربة.

كما أشار البيان إلى الضباب الذي يعم على مناطق عدة في المناطق الشرقية والحدود الشمالية، وسط نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وذلك وأشار البيان إلى التغيرات في درجات حرارة المناطق السعودية والتي نبرزها فيما يلي:

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المناطق

العظمى

الصغرى

الرطوبة

الظاهرة الجوية

مكة

29

21

80

سحب رعدية

المدينة المنورة

25

14

55

صحو إلى غائم جزئي

الرياض

23

11

75

غائم جزئي

جدة

30

22

60

غائم جزئى إلى غائم

الدمام

23

10

95

ضباب

أبها

19

11

95

أمطار رعدية / ضباب

تبوك

21

5

60

صحو

بريدة

23

11

80

غائم جزئى إلى غائم

حائل

24

12

75

صحو إلى غائم جزئي

الباحة

19

11

90

أمطار رعدية / ضباب

عرعر

17

6

95

غائم جزئى / ضباب

سكاكا

18

6

95

ضباب

جازان

31

24

85

أمطار رعدية

نجران

25

10

60

صحو إلى غائم جزئي

الخرج

24

10

75

صحو إلى غائم جزئي

المجمعة

22

11

75

غائم جزئى إلى غائم

وادي الدواسر

24

12

55

رياح نشطة

الدوادمي

23

13

55

غائم جزئى إلى غائم

شرورة

27

13

45

عوالق