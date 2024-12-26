نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خمس كؤوس وثلاثة أشواط للبطولات المبدئية لأبطال الميادين في الأسبوع الحادي عشر من موسم سباقات الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض الأسبوع الحادي عشر من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 70 و71 و72 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 26-27-28 من ديسمبر 2024، بمجموع اثني عشر شوطًا لكل حفل، إذ تختلف فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة.

وينطلق أولى أشواط يوم الخميس في تمام الساعة 3:25 عصرًا المخصص للأفراس مفتوح الدرجات على مسافة 1200 متر ويُختتم بشوط الخيل المبتدئة على مسافة 2000 متر.

وفي حفل يوم الجمعة، خصص الشوط السابع بكأس الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، للخيل العربية وبجائزة قدرها 300 ألف ريال، وفيه يبرز المرشح الجواد تركي الخالدية الثاني والفرس ميثاء الخالدية لإسطبلات الخالدية، وفي ثامن الأشواط الذي يحمل اسم كأس الأمير فهد بن جلوي على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 300 ألف ريال، وفيه يبرز الجواد مصيح للأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل، كذلك الجواد ويليام تيل للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وأما في تاسع الأشواط سيكون على كأس الأمير عبدالله بن جلوي لأعمار ثلاث سنوات وبجائزة قدرها 300 ألف ريال، وفيه تبرز الفرس هلا لأبناء أحمد محمد محمود فستق، كذلك الفرس سنافية للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وفي آخر ثلاثة أشواط من حفل الجمعة خصصت للبطولة المبدئية لأبطال الميادين وبجائزة 300 ألف ريال لكل شوط.

وفي سباقات يوم السبت، خصص الشوط العاشر باسم كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون لأعمار السنتين وبجائزة قدرها 150 ألف ريال وعلى مسافة 1600 متر وفيه يبرز المرشح الجواد متميز للمالك أحمد عبدالرحمن حمد السعدي، وكذلك الجواد صياح لإسطبل الفرح وأيضًا الجواد جدة بيتش لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وفي ختام الأشواط من حفل السبت سيكون على كأس وزارة الرياضة لأعمار ثلاث سنوات وعلى مسافة 1800 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، والمعطيات والترشيحات تذهب للفرس دانس ديسير للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وكذلك الفرس "تمدها" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز