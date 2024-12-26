نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم جازان يُدشّن معرض "الاستثمار والشراكات" ويستعرض الفرص المتاحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم معرض "تعليم جازان.. الاستثمار والشراكات"، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يوفرها تعليم جازان، مع إبراز مقومات وجاذبية الاستثمار التعليمي بالمنطقة.

وتعرّف المستثمرون خلال المعرض على برنامج "استثمار"، وهو أحد برامج شركة تطوير للمباني TBC، الذي يقوم باستثمار أصول وزارة التعليم منذ عام 2017م؛ بهدف تنميتها لتحقيق الاستخدام الأفضل والوصول إلى أعلى قيمة عبر تسويقها وطرحها بصفتها منافسات عامة للقطاع الخاص.

كما جرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في تعليم جازان، التي تشمل 4 فرص في مجال الاستثمار التجاري، و10 فرص في مجال الاستثمار التعليمي، و4 فرص في مجال حضانات الأطفال بالمدارس الحكومية، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية التعليمية المنجزة.

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي أن الفرص الاستثمارية المتاحة تسعى لتنويع مصادر التعليم بالإدارة، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصولها بما يسهم في تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين ودعم المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، داعيًا الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول عبر بوابة استثمار التابعة لشركة تطوير للمباني