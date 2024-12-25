نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يكشف كواليس وصوله للعالمية عن طريق اللغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف تامر حسني عن فكر لديه من عام 2012 للوصول إلى العالمية ولم يكن تفكير تامر حسني في ذلك الوقت مجرد الغناء مع النجوم الأجانب فقط بس كانت رغبته الوصول إلى العالمية في نشر لغتنا العربية وجعل الأجانب ينطقوها.

العالمية من وجهة نظر تامر حسني

ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو كواليس أغاني تجمعه بنجوم عالمية وهو يحاول جعلهم يتحدثون لغتنا العربية معلقًا :"رحلتي هنا كانت مش إني أعمل مُشاركات عالمية لا…. الأهم إني كنت أعمل محاولات في نشر لغتنا العربيه و إن العالميين هما كمان ينطقوا العربي و لو كلمة زي ما إحنا بننطق لغتهم الأجنبية في المشاركات الغنائيه و مكانش سهل إنهم يقتنعوا بكده لأنهم من أهم الأسماء في العالم

Snoop Dogg / Shaggy / Akon / Jason Derulo ".

واستكمل :"و كل واحد منهم ليه تاريخ كبير مش مطربين صغيرين أي حد ممكن يصادفهم ….بس إقتنعوا لما حسوا إن في بجد فنان مصري عربي عنده حاجه معينه عايز يقولها و الفكر ده من سنة ٢٠١٢".

عمل سينمائي في انتظار تامر حسني





وينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض



عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x.



جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد.