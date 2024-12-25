ريهام سعيد تعود ببرنامجها "صبايا الخير".. في هذا الموعد

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أحمد جودة - القاهرة - عودة برنامج ريهام سعيد على قناة النهار.. في هذا الموعد

تعود الإعلامية ريهام سعيد ببرنامجها الشهير "صبايا الخير" على قناة النهار في يوم مطلع شهر يناير المقبل لعام 2025.

الإعلامية ريهام سعيد

وعلم دوت الخليج الفني من مصادره الخاصة أن أول حلقة من برنامج صبايا الخير ستُعرض يوم 6 من شهر يناير المقبل.

منشور ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك



ومن جانبه روجت الإعلامية ريهام سعيد لأول حلقة من البرنامج، حيث نشرت صورة تجمعها بالإعلامي علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك"، وعلقت قائلةً:

"ربنا هايوفقنا بوقفتكوا معانا باذن الله انتظرونا ٦ يناير مع صبايا الخير باذن الله علي النهار وحشتوني".

منشور الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك



شبكة تليفزيون النهار تعلن عودة ريهام سعيد

من ناحية أخرى أعلنت شبكة تليفزيون "النهار" عودة الإعلامية ريهام سعيد لتقديم برنامجها الشهير "صبايا الخير" اعتبارًا من يناير المقبل، حيث أشارت الشبكة إلى أن البرنامج سيعود بحلة جديدة تناسب التطورات الراهنة، مع استمراره في تناول القضايا الاجتماعية والإنسانية التي اشتهر بها منذ انطلاقه.

الإعلامية ريهام سعيد

وتُعد هذه العودة خطوة بارزة لريهام سعيد بعد فترة من التوقف، حيث سبق للبرنامج أن أحدث ضجة كبيرة وتفاعلًا جماهيريًا واسعًا من خلال تناوله موضوعات مثيرة ومتنوعة، من المتوقع أن يشهد البرنامج تغييرات في طريقة الطرح والمضمون لمواكبة احتياجات الجمهور والواقع الاجتماعي الحالي.