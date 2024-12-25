نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حياة الفهد تخترق الدراما الخليجية بقصة جريئة ومشوقة في رمضان المقبل مع 'أفكار أمي'" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

انتهت الفنانة القديرة حياة الفهد، المعروفة بلقب "سيدة الشاشة الخليجية"، من تصوير أحدث أعمالها الدرامية "أفكار أمي"، والذي يُعد من أبرز الإنتاجات المرتقبة لموسم رمضان 2024 المسلسل يأتي برؤية درامية جريئة تجمع بين التشويق والكوميديا، إلى جانب تسليط الضوء على قضايا اجتماعية معاصرة تعكس تحديات الأسرة الخليجية.

المسلسل، الذي كتبه الكاتب المتميز عبدالناصر الرضا وأخرجه باسل الخطيب، يقدم خليطاً درامياً فريداً يتناول صراع الأجيال، الأزمات العائلية، وكيف يمكن أن تؤثر الأفكار المسبقة والعقائد القديمة على حياة العائلة.

أبطال مسلسل أفكار أمي

ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الخليج، بينهم إبراهيم الحساوي ويوسف الغيث، ما يعد بمشاهدة غنية وممتعة.

حياة الفهد، التي تؤدي دور "أم سوزان"، تجسد شخصية محورية مليئة بالتحديات، حيث تحاول بشجاعة معالجة المشكلات التي تواجه أسرتها، وسط أجواء مليئة بالتوتر والتقلبات. ومن خلال هذا الدور، تعود الفهد إلى الشاشة برؤية جديدة تتماشى مع احتياجات الجمهور الحديث، مع الحفاظ على أسلوبها الأيقوني الذي جعلها واحدة من أعظم نجمات الخليج.

وفي رسالة عاطفية، وجهت الفهد شكرها العميق لفريق العمل والإنتاج، معبرة عن تقديرها للجهود الكبيرة المبذولة في إنجاح المشروع.

وقالت: "أشكر جميع الزملاء الذين جعلوا من هذا العمل تجربة مميزة، وأتمنى أن يلقى صدى طيباً لدى الجمهور."

الجدير بالذكر أن آخر أعمال حياة الفهد، مسلسل "قرة عينك"، الذي عُرض في رمضان الماضي، حقق نجاحاً كبيراً وشهد إشادة واسعة من النقاد والجماهير، مما يجعل الترقب لمسلسل "أفكار أمي" أكبر.