"بين الجرأة والرقي: إطلالات وأمنيات النجوم في عيد الميلاد.. هيفاء وهبي تُثير الجدل ونانسي عجرم تُبهر بالبساطة"

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أحمد جودة - القاهرة -

مع اقتراب عيد الميلاد، تصدرت إطلالات وأمنيات نجوم الفن العربي حديث الجمهور، حيث تنوعت بين الأناقة البسيطة والجرأة اللافتة، مما أثار الكثير من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

هيفاء وهبي بإطلالة جريئة وجدل واسع

أثارت الفنانة هيفاء وهبي جدلًا كبيرًا بإطلالتها الأخيرة التي ظهرت فيها بفستان يحمل طابعًا جريئًا ومزجت فيه بين الألوان الشتوية الداكنة والتصاميم المبتكرة. كارول التي لا تخشى كسر التقاليد، عبرت عن أمنيتها للعام الجديد قائلة: "أتمنى أن يكون 2025 عام الحرية والسلام، وأدعو أن نعيش جميعًا بلا قيود تعيق إبداعنا".

نانسي عجرم وسحر البساطة

أما الفنانة نانسي عجرم، فاختارت التميز بإطلالة كلاسيكية تحمل طابعًا شتويًا دافئًا، إذ ارتدت فستانًا من الصوف الزيتي مزينًا بتفاصيل ذهبية بسيطة. نانسي أشعلت الأجواء بأمنياتها للعائلة والمحبين، وقالت: "عيد الميلاد بالنسبة لي يعني الدفء العائلي. أمنيتي أن يبقى الحب في قلوبنا جميعًا".

نجوم آخرون يلفتون الأنظار

من جهته، ظهر الفنان وائل كفوري في جلسة تصوير خاصة ارتدى فيها معطفًا أسود أنيقًا، وقال إن أمنيته للعام الجديد هي "عودة الطمأنينة إلى لبنان وكل العالم".

الفنانة مايا دياب كانت الأكثر جرأة في تعبيرها، حيث ارتدت إطلالة مستوحاة من "روح الميلاد المستقبلية"، وشاركت أمنيتها بابتكار المزيد من الأفكار الجديدة في عالم الموضة والفن، قائلة: "عيد الميلاد هو بداية جديدة، وأنا أطمح أن أكون دائمًا في مقدمة الابتكار".

الجمهور بين الإعجاب والنقد

الإطلالات التي تناوبت بين الكلاسيكية والعصرية أثارت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

البعض أشاد بالذوق الفني المميز لنانسي عجرم ووائل كفوري، بينما انتقد آخرون جرأة كارول سماحة ومايا دياب.

الكريسماس كمنصة للأمنيات

بعيدًا عن الجدل حول الإطلالات، جمع بين النجوم توحدهم في التعبير عن أمنيات تحمل الأمل والسلام، وهو ما انعكس إيجابيًا على الجمهور الذي وجد في هذه المناسبات فرصة لنشر الإيجابية وحب الحياة.

هكذا، يبقى عيد الميلاد فرصة للنجوم للتألق والاحتفال على طريقتهم الخاصة، بينما يُعبر كل منهم عن هويته وأمنياته للعام الجديد، ليصنعوا معًا لوحة فنية متكاملة، تثير الجدل والإعجاب في آنٍ واحد.