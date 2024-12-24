حفلان لـ محمود الليثي ليلة رأس السنة.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن النجم محمود الليثي، عن استعداده لإحياء حفلتين غنائيين ليلة رأس السنة 31 ديسمبر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير إنستجرام.

نشر الليثي، بوسترات الحفلتين وعلق عليهم قائلًا: "يلا بينا نولع الدنيا ونحتفل مع بعض بالسنة الجديدة في أقوي حفلات بمصر استنوني ليلة رأس السنة 31 ديسمبر في حفلتين، الأولى بفندق سميراميس والتانية في فندق كونراد القاهرة".

ويشاركه في حفل كونراد، نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، والمطرب أحمد شيبة، بينما في حفل فندق سميراميس يشاركه المطرب أوكا.

في سياق آخر فاز الليثي، مؤخرًا بالمركز الثالث بأغنيته عم المجال واحتلالها قائمة الأغانى الأكثر رواجًا فى الشرق الأوسط على يوتيوب لهذا العام 2024، بعد تحقيقها أكثر من 76 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد يوسف الجوكر وألحان محمد عبد السلام وتوزيع باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة.