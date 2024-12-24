نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تقترب من الصفر.. تحذيرات مهمة من الأرصاد الجوية بشأن ظاهرة خطيرة على الحرارة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض عدد من المناطق لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وتأثر حالة الطقس، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير لتقترب من الصفر على بعض المدن والمناطق.

تحذير من هيئة الأرصاد الجوية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى نشاط حركة الرياح الجنوبية الغربية على غرب البلاد أدت إلى إثارة الرمال والأتربة هناك وعلي إثرها تنخفض الرؤية الأفقية كما تظل الأجواء مائلة للبرودة على كافة الأنحاء نهارا وشديدة البرودة ليلا ويزداد الإحساس ببرودة الطقس مع نشاط الرياح.

نصائح الأرصاد في ظل تلك الحالة الجوية

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال الساعات المقبلة، خاصة في المساء والصباح الباكر، بسبب انخفاض درجات الحرارة بنسب كبيرة، نتيجة نشط حركة الرياح.

اقتراب الحرارة من الصفر الليلة

ومن المتوقع وفقا لآخر بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة الليلة، بشكل كبير، لتصل الصغرى على القاهرة الكبرى إلى 9 درجة مئوية، وتنخفض على شمال الصعيد لتصل إلى 4 درجات مئوية، في حين تشهد بعض المدن انخفاض كبيرا يقترب من الصفر، مثل كاترين التي تسجل درجة حرارة واحد مئوية، ونخل التي تسجل درجتين مئويتين.