انت الأن تتابع خبر "سر جمال شعر هنا الزاهد".. ضعي النشا مع زيت الزيتون وهتعملى احلى انواع البروتين والكيراتين بدون تكلفة في البيت !!.. جوزك هيتجنن من جمال شعرك !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر العناية بالشعر من أولويات العديد من الأشخاص، خاصة الذين يعانون من مشاكل مثل الشعر التالف أو الجاف ومع كثرة العروض التجارية لمنتجات البروتين والكيراتين، قد تشعرين أن العناية بشعرك أمر مكلف ولكن هل تعلمين أن بإمكانك تحضير ماسكات طبيعية باستخدام مكونات بسيطة من مطبخك؟ إذا كان لديك نشا وزيت زيتون، يمكنك تحضير أفضل أنواع البروتين والكيراتين لشعرك دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال. دعينا نستعرض معًا طريقة تحضير هذه الماسكات الطبيعية والفعّالة.

المكونات:

نشا الذرة: 2 ملعقة كبيرة (يعمل على تقوية الشعر وترطيبه).

زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة (يُعَرف بفوائده الكثيرة للشعر من تغذية وترطيب).

ماء دافئ: نصف كوب (لتخفيف الخليط وجعل قوامه مناسبًا).

عسل: ملعقة صغيرة (اختياري لإضافة لمسة من الترطيب واللمعان).

زيت اللافندر أو زيت النعناع (اختياري): بضع قطرات (لإضافة رائحة رائعة ولتحفيز فروة الرأس).

طريقة التحضير:

الخطوة 1: تحضير خليط النشا

في وعاء صغير، ضعي 2 ملعقة كبيرة من النشا وأضيفي إليها نصف كوب من الماء الدافئ.

قومي بتحريك المزيج جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا في الماء. إذا لاحظتِ وجود تكتلات، يمكنك استخدام مصفاة أو خفاق لزيادة سلاسة الخليط.

الخطوة 2: إضافة زيت الزيتون

أضيفي إلى خليط النشا 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. زيت الزيتون له خصائص رائعة في الترطيب والتغذية، وهو يساعد في تقوية الشعر وإضفاء لمعان طبيعي.

امزجي المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

الخطوة 3: إضافة المكونات الاختيارية

إذا كنتِ ترغبين في ترطيب إضافي، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل. العسل يعمل على تغذية الشعر ويمنحه نعومة إضافية.

إذا كنتِ تفضلين رائحة منعشة ومميزة، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت النعناع. هذه الزيوت لا تعطي رائحة جميلة فقط، بل تساعد أيضًا في تحفيز الدورة الدموية لفروة الرأس.

الخطوة 4: التطبيق على الشعر

قبل تطبيق الماسك، تأكدي من غسل شعرك جيدًا وتجفيفه بالمنشفة. يمكنك أيضًا وضع الماسك على الشعر الرطب للحصول على نتائج أفضل.

قومي بتوزيع الخليط على شعرك بالكامل بدءًا من الجذور وحتى الأطراف. تأكدي من تغطية كل خصلة بالشكل الجيد لضمان امتصاص المكونات بشكل متساوٍ.

قومي بتدليك فروة رأسك برفق لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز امتصاص المكونات.

الخطوة 5: التغطية والانتظار

بعد توزيع الماسك على شعرك، قومي بتغطية رأسك بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة. هذا يساعد في تحسين امتصاص المكونات.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 30 إلى 45 دقيقة، ثم قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ والشامبو.

الخطوة 6: التمشيط والتجفيف