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رياض - احمد صلاح - طريقة عمل البيتزا في البيت سهلة واقتصادية زي المحلات بدلا من شراءها بمبالغ باهظة، البيتزا من أشهر المعجنات وهي تتميز بسرعة إعدادها ومذاقها اللذيذ وكذلك مكوناتها البسيطة، وتقدم البيتزا كوجبة محببة لكل الأشخاص كبيرًا وصغيرًا، كما تقدم بأحجام مختلفة وألوان جذابة، وهي عبارة عن خنز وعليها كثير من الخضروات مع وجود أنواع من الجبنة، والآن سوف نتحدث عن طريقة تحضيرها في البيت.

طريقة عمل البيتزا في البيت سهلة

مكونات عجينة البيتزا

نحضر 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ثلاثة ملاعق من الخميرة، مع ثلاث أربع كوب من الماء.

نحضر 2 بيضة، وملعقة صغيرة من السكر، مع ملعقة من الخل.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

نجهز رشة ملح، وجبنة موزاريلا منشورة، مع ملعقة من الزعتر.

طريقة عمل البيتزا في البيت سهلة واقتصادية خطوة بخطوة زي المحلات

طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل

تحضير عيجبنة البيتزا سهلة جداً بعد تحضير المونات السابقة، والكثير من الأطفال يحبون البيتزا، والمأكولات التي تتكون من المعجنات، مثل السمبوسة المقرمشة، وأيضا مكرونة سناكس المقرمشات المفضلة للأطفال، ومعجنات للحلويات مثل كيكة الشيكولاته، وتحضير عجينة البيتزا اتبعي خطوات سهلة نوضحها لكي الآن وكيفية تزيينها.

طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة

نقوم في البداية بوضع الملح مع الدقيق الأبيض وتقليبهم جيدًا.

نقوم بإضافة الخميرة مع السكر ونقلبها جيدًا مع قليل من الماء الدافئ ونتركها لتخمر.

بعد أن تخمر العجينة نقوم بوضعها على سطح أملس والقيام بفردها.

مكونات تزين البيتزا

نقوم بإحضار عبوة من الصلصة، وعبوة من الزيتون الأخضر أو الأسود المخلي.

نحضر 4 حبات من الطماطم، نحضر كوب من جبنة الموزاريلا المبشورة.

نعد بعض حبات الفلفل الألوان (أحمر وأصفر وأخضر) ونقطعه شرائح.

نحضر علبة مشروم، وملعقة من الزعتر، ورشة من الثوم البودر.

طريقة تجهيز البيتزا