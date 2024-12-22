انت الأن تتابع خبر أنسي السمنة واعملي كيكة بالبرتقال بأحلى طعم ورائحة رائعة بطريقة بسيطة للمبتدئات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في فصل الشتاء يكثر البرتقال بها، وما أشهى تناول الكيكة بطعم البرتقال، وسيحبها كل الأطفال الصغار، ومكوناتها بسيطة للغاية، ولن تكلفك شئ، وستجدين أن أطفالك يحبون تناول الكيك كثيرا، من جمال طعم الكيكة بالبرتقال، وإليك الطريقة البسيطة لعمل الكيك والمكونات المطلوبة حتى تكون ناجحة معك ومن أول مرة، كما أنها سهلة للغاية للمبتدئين.

كيكة بالبرتقال

هل تحبي أن تقدمي لأطفالك كيك بالبرتقال ولكنك لا تعرفي طريقة عملها والمكونات المطلوبة حتى تكون ناجحة، فلا تقلقي ولا تحتاري، فإليك طريقة عملها والمكونات المطلوبة حتى تحصلين على أفضل كيكة ناجحة معك ومن أول مره، ويمكنك تناولها في وجبة الإفطار والعشاء.

مكونات الكيك بالبرتقال

هذه هي المكونات التي ستجعل كيك البرتقال ناجح معك، وحضري تلك المكونات كما هي حتى تحصلين على أفضل طعم وقوام مثل الجاهزة بالضبط:

٣ أكواب دقيق ويمكن أن يزيد قليلا وهذا على حسب نوع الدقيق.

كوب عصر برتقال حادق.

كوب سكر.

٣ أكياس فانيليا.

٣ بيضات.

ربع كوب زيت.

كيس بيكنج بودر.

طريقة عمل الكيك بالبرتقال

بهذه الطريقة ستقدرين عمل أحلى صينية كيك بالبرتقال وبطعم لا يقاوم، كما أن رائحتها ستكون جذابة لكل من حولك، وطريقة عملها كالتالي: