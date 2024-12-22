العالم اليوم - صلاح يعيد ليفربول للانتصارات في سداسية تاريخية على توتنهام

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - عاد النجم الدولي المصري محمد صلاح للتوهج من جديد مع فريقه ليفربول، بعدما أحرز هدفين وصنع مثلهما، خلال فوزه الكبير 6 / 3 على مضيفه توتنهام هوتسبير، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ17 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الكولومبي لويس دياز التسجيل لليفربول في الدقيقة 23، وأضاف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 36، لكن جيمس ماديسون قلص الفارق بإحرازه الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة 41.

وسرعان ما عاد ليفربول لفرض هيمنته من جديد، بعدما أحرز المجري دومينيك سوبوسلاي الهدف الثالث للفريق الأحمر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من صناعة محمد صلاح.

وأضاف صلاح الهدفين الرابع والخامس لليفربول في الدقيقتين 54 و61 على الترتيب، لينفرد بقمة ترتيب هدافي البطولة خلال الموسم الحالي برصيد 15 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي توج بجائزة الهداف في الموسمين الماضيين.

واستغل توتنهام تراجع أداء لاعبي ليفربول نسبيا، ليسجل السويدي ديان كولسيفيسكي والإنجليزي دومينيك سولانكي الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 72 و83 على الترتيب.

وعاد دياز لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف السادس لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85، مختتما بذلك مهرجان الأهداف.

وبذلك، استعاد ليفربول الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالدوري الإنجليزي، عقب تعادله 3-3 مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، و2 / 2 مع ضيفه فولهام، في مباراتيه الأخيرتين.

وعزز ليفربول، الذي مازال يمتلك لقاء مؤجلا مع إيفرتون، موقعه في صدارة ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، موسعا الفارق مع أقرب ملاحقيه تشيلسي إلى 4 نقاط، ليمنح هدية لجماهيره التي تطمح لاستعادة الفريق الأحمر لقب المسابقة الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019 / 2020.