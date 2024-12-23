مال وأعمال

أيمن فوزي: السياسات النقدية المتكاملة تحد من آثار التضخم

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أيمن فوزي: السياسات النقدية المتكاملة تحد من آثار التضخم من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:15 صباحاً - فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أكد أيمن فوزي، رئيس قطاع الشؤون المالية في بنك قناة السويس أن مواجهة التضخم المفرط تتطلب تكاملاً بين السياسات النقدية والمالية، موضحًا أن التضخم ينتج عن زيادة المعروض النقدي مقابل المنتجات والخدمات، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

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وأوضح فوزي خلال مؤتمر ima 24 لمعهد المحاسبين الإداريين، أن السياسات النقدية تعمل على كبح التضخم من خلال التحكم في السيولة بالسوق، مشيرًا إلى استخدام أدوات مثل إصدار أذون وسندات الخزانة لامتصاص السيولة الزائدة من البنوك والمستهلكين، ورفع أسعار الفائدة لتحفيز الادخار وتقليل الإنفاق.

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كما أشار إلى أن التوسع غير المدروس في طباعة النقود يعد من أبرز أسباب التضخم، حيث يؤدي إلى زيادة الطلب بشكل غير متناسب مع العرض.

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وأضاف فوزي أن معالجة التضخم تتطلب دورًا مكملًا للسياسات المالية، حيث يجب على الحكومة مراقبة أوجه الإنفاق العام بعناية، وتوجيهه نحو تحقيق أهداف اقتصادية واضحة.

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وأكد على أهمية تحديد أهداف قابلة للقياس لمعدلات التضخم المستهدفة، مع وضع خطط تدريجية لتقليص معدلاته.

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وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على تراجع التضخم، مستشهدًا بالانخفاض المسجل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ومؤكدًا أن هذه التحسنات تعكس نجاح بعض السياسات الاقتصادية المطبقة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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