أحرز المهاجم الكويتي يوسف ناصر الهدف الأول في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» التي انطلقت في بلاده. أحرز يوسف ناصر الهدف في الدقيقة 34 من المباراة التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي.
وهزَّ المهاجم الكويتي شباك إبراهيم المخيني حارس مرمى منتخبنا الوطني، من كرة عرضية من زميله محمد دحام برأسية متقنة. ويتنافس منتخبا الكويت وسلطنة عُمان في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي الإمارات وقطر اللذين التقيا في وقت لاحق بعد مباراة الافتتاح. وتقام بطولة خليجي 26 في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى الثالث من يناير المقبل. ويعَد المنتخب الكويتي الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 10 مرات، آخرها في عام 2010، بينما حقق منتخبنا الوطني اللقب مرتين في 2009 و2018.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويتي يوسف ناصر يسجل أول أهداف بطولة خليجي 26 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.