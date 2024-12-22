الكويتي يوسف ناصر يسجل أول أهداف بطولة خليجي 26

أحرز المهاجم الكويتي يوسف ناصر الهدف الأول في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» التي انطلقت في بلاده. أحرز يوسف ناصر الهدف في الدقيقة 34 من المباراة التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وهزَّ المهاجم الكويتي شباك إبراهيم المخيني حارس مرمى منتخبنا الوطني، من كرة عرضية من زميله محمد دحام برأسية متقنة. ويتنافس منتخبا الكويت وسلطنة عُمان في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي الإمارات وقطر اللذين التقيا في وقت لاحق بعد مباراة الافتتاح. وتقام بطولة خليجي 26 في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى الثالث من يناير المقبل. ويعَد المنتخب الكويتي الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 10 مرات، آخرها في عام 2010، بينما حقق منتخبنا الوطني اللقب مرتين في 2009 و2018.