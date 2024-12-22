فازت الفرس صوارم للخيالة السُّلطانية بالمركز الأول في منافسات الشوط الأول «شوط كأس الوثبة» المُخصّص للخيول العربية الأصيلة لمسافة ٢٤٠٠ متر على مضمار بو الفرنسي. وجاء فوز الفرس صوارم بقيادة الفارس مايكل فورست وإشراف المدرب فردريك سانشيز. ويأتي هذا الفوز ضمن سلسلة التتويجات التي حققتها الخيالة السُّلطانية في مختلف المحافل العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفرس صوارم تفوز بكأس إسطبلات الوثبة على مضمار بو الفرنسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.